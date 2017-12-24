Расследовавший дело о почте Клинтон замглавы ФБР может уйти в отставку

2017-12-24 02:38 | www.trend.az | 8

Заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб, отвечавший за расследование скандала вокруг почты кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, планирует через несколько месяцев покинуть свой пост, пишет издание Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает РИА Новости.



Маккейб был правой рукой бывшего директора бюро Джеймса Коми. Коми вел расследование в отношении президента США Дональда Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. В мае Трамп уволил его, заявив, что тот не способен выполнять свои обязанности.

При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против нее за десять дней до выборов.