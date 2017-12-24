В Мексике в перестрелке погиб начальник полиции города

2017-12-24 02:46 | www.trend.az | 6

Столкновение двух преступных группировок в мексиканском городе Ночистлан унесло жизни четырех человек, в том числе оперативного начальника местной полиции, сообщил в субботу прокурор штата Сакатекас Франсиско Мурильо Руисеко, передает РИА Новости.

По данным властей, перестрелка произошла поздно вечером в пятницу перед местным салоном для проведения праздников. На место прибыли полицейские, которых бандиты также обстреляли. В результате погиб полицейский начальник Хуан Педро Парга, еще один страж порядка получил ранения. Также были убиты три преступника.

На месте перестрелки были брошены порядка 10 различных автомобилей, в том числе бронированные, а также автоматы, гранаты и значительное число боеприпасов.