В Агдаше автомобиль сбил 50-летнего мужчину

2017-12-24 04:37 | www.apa.az | 6

В Агдашском районе совершен автонаезд на пешехода. Как сообщает местное бюро АПА, ДТП зарегистрировано прошло ночью около 23.30 на дороге Баку-Шамахы-Евлах, у села Нематабад Агдашского района.

Автомобиль неустановленной марки сбил жителя села Гараоглан Евлахского района Бекирова Гара Дамет оглу 1967 г.р. и скрылся с места происшествия. Г.Бекиров был доставлен с тяжелыми травмами в Агдашскую райбольницу врачами скорой помощи. Он помещен в реанимацию. Состояние оценивается как тяжелое.

Проводятся оперативно-розыскные меры по установлению личности и задержанию водителя.

По факту ведется расследование.