Задержанных в Восточном Иерусалиме троих граждан Турции отпустили на свободу

2017-12-24 05:24 | www.trend.az | 6

Задержанные накануне в Восточном Иерусалиме трое граждан Турции решением израильского суда выпущены под залог, сообщают турецкие СМИ.

Напомним, вчера в районе мечети Аль-Акса израильские полицейские остановили группу граждан Турции, среди которых находились и дети.

Полицейские потребовали у них снять футболки с изображением турецкого флага, заявив, что в противном случае им будет воспрещен вход в Аль-Аксу. В результате возникшего противостояния со стражами порядка двое граждан Турции - Абдуллах Кызылырмак и Мехмет Каргылы, были задержаны.