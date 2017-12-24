Силы НАТО утратили навыки борьбы на море - Столтенберг

2017-12-24 05:39 | www.trend.az | 7

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о высочайшем уровне активности российских подлодок и признал, что флот Североатлантического альянса потерял необходимые навыки борьбы в море, передает РИА Новости со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.



"Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно в подводные лодки. Деятельность российских субмарин сейчас на высочайшем уровне со времен холодной войны", - сказал он в интервью изданию. В беседе также принимали участие газеты Financial Times и Washington Post.

В то же время Столтенберг указал на снизившуюся готовность альянса к вызовам в море.

"После окончания холодной войны НАТО сократила свои возможности в море, особенно возможности борьбы с подводными лодками. Мы меньше тренировались и потеряли навыки", - пояснил он.