Толпа атаковала коптскую церковь в Египте

2017-12-24 05:53 | www.trend.az | 7

Сотни мусульман атаковали коптскую церковь в городе Атфих, расположенном в ста километрах южнее Каира. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщило агентство AFP со ссылкой на архиепископство региона, передает Deutsche Welle.

В результате нападения, которое произошло накануне после мусульманского намаза, разрушено внутреннее убранство церкви и ранены несколько христиан, они находятся в больницах. Толпа выкрикивала "враждебные лозунги" и требовала снести церковь, отметили в архиепископстве. Нападавших разогнали силы безопасности.