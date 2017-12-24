В США суд частично снял запрет Трампа на въезд беженцев

2017-12-24 07:09 | www.trend.az | 7

Американский суд в субботу частично отменил указ президента США Дональда Трампа, запрещающий въезд в страну беженцам из государств с преимущественно мусульманским населением, передает РИА Новости.



"На основании проведенного анализа суд удовлетворил требования истцов", - говорится в постановлении судьи Джеймса Робарта из Сиэтла, размещенном в судебной базе данных.

Там подчеркивается, что "исключение составляют беженцы, которые не могут подтвердить достаточное родство или связи с лицами или структурами, уже находящимися в США".

Истцами в процессе выступили Американский союз гражданских свобод и Служба еврейских семей. Они требовали от суда признать незаконным октябрьский указ Трампа, запрещающий въезд в Соединенные Штаты беженцам из ряда стран, в которых, по мнению Белого дома, имеются проблемы с безопасностью.