Названы наиболее и наименее оправдавшие ожидания автомобили

2017-12-24 07:18 | www.trend.az | 6

Портал Consumer Reports составил на основе опроса почти полумиллиона владельцев рейтинг автомобилей, в наибольшей степени разочаровавшие их, а также те, которые полностью оправдали ожидания передает РИА Новости.



Список автомобилей, которыми владельцы остались довольны, возглавил Tesla Model S. Эксперты отмечают, что электрокар, оснащенный стандартным аккумулятором емкостью 75 киловатт-часов, способен пройти без подзарядки около 378 километров. При этом эта модель, пишет портал, прекрасно показывает себя на дороге.

Второе место в списке занял Porsche 911. Эксперты отмечают скоростные качества этого автомобиля, а также интерьер.

Chevrolet Corvette замкнул тройку наиболее оправдывающих ожидания своих владельцев. Портал отмечает мощностные возможности автомобиля, а также подчеркивают алюминиевую конструкцию транспортного средства, позволяющего снизить вес автомобиля.



В десятку автомобилей, владельцы которых остались довольны покупкой, также вошли Lincoln Continental, Ford F-350, Mazda MX-5 Miata, Toyota Prius, Tesla Model X, Honda Odyssey и Dodge Challenger.

При составлении рейтинга учитывались комфортабельность автомобиля, его стоимость, внешний вид и интерьер, аудиосистема и некоторые другие критерии.

Вызвавшим наибольшее разочарование автомобилем, в свою очередь, был признан Mercedes-Benz GLA, у которого, как отмечают эксперты, наблюдаются серьезные проблемы с трансмиссией и шумоизоляцией, а также обзором с места водителя.