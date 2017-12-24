Президент Молдовы: «По сравнению с карабахским конфликтом, приднестровскую проблему легче решить»

2017-12-24 09:00 | www.apa.az | 8

«По сравнению с нагорно-карабахским конфликтом Молдове повезло больше, так как приднестровскую проблему легче решить». Об этом на пресс-конференции по итогам уходящего 2017-го года, отвечая на вопрос АПА, заявил президент Молдовы Игорь Додон.

И.Додон, отвечая на вопрос относительно возможных мер международного сообщества по предотвращению распространения сепаратизма, выразил уверенность в том, что урегулирование приднестровской проблемы возможно лишь после улучшения отношений между Западом и Россией:

«Я надеюсь, что все неурегулированные споры на территории бывшего Советского Союза будут разрешены мирным способом. У каждого своя правда. Нам всем следует смотреть в будущее, найти сложные выходы из всех этих ситуаций и двигаться вместе. По сравнению с этим конфликтом (нагорно-карабахским-ред.), нам повезло больше, нашу проблему легче решить.

Поэтому я считаю, что когда между Западом и Россией появится необходимость в истории успехов - на всем постсоветском пространстве легче будет решить эту проблему именно в Молдове, и оно (решение-ред.) сможет послужить примером для других в непростых ситуациях», - отметил И.Додон.