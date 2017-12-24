МИД: Узбекистану удалось создать новую атмосферу в Центральной Азии

2017-12-24 09:03 | www.trend.az | 7

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистану в 2017 году удалось создать абсолютно новую политическую атмосферу в отношениях с соседними государствами Центральной Азии. Об этом говорится в отчете о деятельности министерства иностранных дел Узбекистана за 2017 год.

В отчёт отмечается, что за прошедшее время состоялось более 20 встреч с лидерами государств региона, осуществлено 10 государственных, официальных и рабочих визитов на высшем уровне.

Также удалось значительно повысить уровень политического доверия в регионе и выйти на прорывные результаты во многих сферах сотрудничества.

Подчеркивается, что «благодаря активной политике Узбекистана на центральноазиатском направлении, фактически устранены системные условия и предпосылки для провоцирования роста конфликтного потенциала в регионе».

Интенсивно развивается торгово-экономическое, инвестиционное, производственно-кооперационное, транспортно-коммуникационное и культурно-гуманитарное сотрудничество в регионе, существенно продвинулось решение вопросов делимитации и демаркации границ, рационального водопользования.

"Стратегическое взаимодействие с Казахстаном укреплено новыми экономическими соглашениями, заключены договора о стратегическом партнерстве с Туркменистаном и Кыргызстаном, положительную динамику приобрело взаимодействие с Таджикистаном", - говорится в отчёте.