Актюбинская область Казахстана привлекла больше миллиарда долларов инвестиций в 2017 году

2017-12-24 09:04 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Несмотря на кризис и снижение спроса на нефть и цветные металлы, в Актюбинской области Казахстана по итогам 2017 года ожидается рост экономики на уровне пяти процентов. Об этом сказал руководитель области Бердыбек Сапарбаев на очередной сессии Ассамблеи народа Казахстана.

«Основные социально-экономические показатели по итогам текущего года выше, чем в прошлом году, и это хороший фундамент для следующего года, чтобы выполнить все обязательства перед населением», - сказал Сапарбаев, передают казахские СМИ.

В регионе отмечается рост жилищного строительства. Если в 2015 году было введено в строй 365 тысяч квадратных метров жилья, то по итогам 2017 года ожидается ввод не менее 750 тысяч квадратных метров.

В области активно строятся новые микрорайоны по программе «Нурлы жер».