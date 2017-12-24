Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня нарушен 139 раз

2017-12-24 09:25 | www.apa.az | 6

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 139 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, в селах Чинари, Айгедзор Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы, Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Мунджуглу Товузского района, в селах Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.