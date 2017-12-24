Яценюка задержали в аэропорту Женевы

2017-12-24 09:45 | www.oxu.az | 7

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России.

Как передает Oxu.Az, об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь партии «Народный фронт» Ольга Лаппо.

Она уточнила, что политика отпустили после непродолжительной проверки, но предупредили о возможном повторении процедуры при обратном вылете. Причиной задержания стало решение российского суда, заочно арестовавшего Яценюка в марте 2017 года.

«Какими бы абсурдными ни были обвинения российского Следственного комитета, они имеют реальные последствия, — написала Лаппо. — Это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле».

С.Б.

