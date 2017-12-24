Северная Корея нарастит ядерный потенциал до уровня США

2017-12-24 10:07 | www.oxu.az | 7

КНДР продолжит укреплять свой ядерный оборонительный потенциал с целью противостояния угрозам со стороны США.

Как передает Oxu.Az, об этом заявили в МИД страны, передает ТАСС.

«Мы будем и дальше укреплять наш оборонный ядерный потенциал с целью искоренения ядерных угроз со стороны США и установления баланса сил с ними, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. — Вашингтону следует развеять мечты о том, что Пхеньян откажется от ядерного оружия. Если США хотят жить в безопасности, им необходимо отказаться от своей враждебной политики в отношении КНДР».

Также утверждается, что Пхеньян отвергает новую резолюцию Совбеза ООН, ужесточающую санкции в связи с ракетной и ядерной программой, и считает ее актом агрессии, направленным на дестабилизацию обстановки на Корейском полуострове.

С.Б.

