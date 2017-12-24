Нурсултан Назарбаев: Жизненный опыт и профессионализм Президента Ильхама Алиева и впредь будут служить стабильному развитию Азербайджана

2017-12-24 10:22 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу. Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.
Уверен, что Ваш жизненный опыт и профессионализм и впредь будут служить стабильному развитию и благосостоянию Азербайджана.
Надеюсь, что традиционно дружественные отношения между Казахстаном и Азербайджаном и впредь будут неуклонно развиваться на основе стратегического партнерства.
Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а братскому народу Азербайджана – мира и прогресса", - говорится в поздравлении.
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