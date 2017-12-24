Президент Азербайджана и его супруга приняли участие в церемонии закладки первого здания Госагентства жилищного строительства в жилом комплексе Говсаны (вресия 2)

2017-12-24 10:39 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В воскресенье прошла церемония закладки фундамента первого семиэтажного здания, который будет построен в жилом комплексе Говсаны, который является вторым проектом Государственного агентства жилищного строительства при Президенте Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии.

Директор Государственного агентства жилищного строительства Самир Нуриев проинформировал главу государства о проекте.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент первого здания, который будет построен в жилом комплексе.

В заключение была сделана фотография на память.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.