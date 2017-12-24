За свободу саудовского принца требуют 6 миллиардов долларов

2017-12-24 10:58 | www.oxu.az | 7

Власти Саудовской Аравии требуют, чтобы задержанный по обвинению в коррупции принц, миллиардер Аль-Валид бен Таляль выплатил примерно $6 млрд за свое освобождение.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается в статье, опубликованной в субботу в газете The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников, миллиардер, как многие другие лица, также обвиненные в коррупции, находятся в отеле Эр-Рияда, который не могут добровольно покинуть. Некоторые уже согласились передать властям часть своих активов в обмен на освобождение. При этом, как отмечает издание, $6 млрд — это одна из наиболее крупных сумм выкупа, которые саудовские власти затребовали у задержанных.

По словам источников газеты, Аль-Валид бен Таляль пока отказывается выкупаться. Он подчеркивает, что этот шаг фактически стал бы официальным признанием причастности к коррупции, чего он не признает, а также нанес бы сильнейший удар его бизнесу. Миллиардер вместо этого предлагает передать саудовским властям часть своего конгломерата Kingdom Holding, который оценивается в $8,7 млрд. По данным журнала Forbes, общая стоимость активов принца составляет около 18,7 млрд долларов, и он является одним из богатейших людей на Ближнем Востоке.

В ночь на 5 ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом задержал и поместил под стражу в гостинице Эр-Рияда десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвиненных в совершении финансовых и должностных преступлений. По информации прокуратуры, допрошены были примерно 200 человек. Как заявил кронпринц в интервью газете The New York Times, 95% обвиняемых уже согласились на сделку, передав часть своих активов властям в обмен на освобождение из-под стражи.

С.Б.

