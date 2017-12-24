Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки ГАЖС фундамента первого здания в жилом комплексе Говсан

2017-12-24 11:01 | www.apa.az | 5

В воскресенье состоялась церемония закладки фундамента первого семиэтажного здания, которое будет построено в жилом комплексе Говсан как второй проект Государственного агентства жилищного строительства (ГАЖС) при Президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает АПА, в церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Директор Государственного агентства жилищного строительства Самир Нуриев проинформировал главу государства о проекте.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент первого здания, которое планируется построить в жилом комплексе.

В заключение была сделана фотография на память.