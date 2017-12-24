Председатель Китайской Народной Республики поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения

2017-12-24 11:08 | www.apa.az | 6

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент.

По случаю Вашего дня рождения имею честь выразить искренние поздравления и наилучшие пожелания.

В последние годы отношения между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой динамично развиваются, политическое взаимодоверие двух стран укрепляется, две страны твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся ключевых интересов. Сотрудничество в области экономики, торговли, гуманитарной и других сферах стабильно продвигается. В сотрудничестве по совместному строительству «Одного пояса, одного пути» достигнуты предварительные результаты.

Я придаю большое значение развитию отношений между нашими государствами. Хочу совместно с Вами прилагать усилия для углубления дружбы и сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой во благо народов двух стран.

Желаю здоровья и всего наилучшего", - говорится в послании.