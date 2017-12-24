Путин Ильхаму Алиеву: Вы настоящий друг России

2017-12-24 11:11 | www.oxu.az | 6

Президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Oxu.Az, в письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения.

Под Вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, играет активную роль в решении актуальных международных проблем.

Как настоящий друг России Вы вносите большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между нашими странами.

Тепло вспоминаю наши недавние встречи в Сочи и Тегеране. Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога с Вами и плодотворной совместной работы.

От души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов. Пользуясь случаем, передаю сердечный привет и наилучшие пожелания всей Вашей семье», - говорится в поздравлении.

С.Б.

