Журналисты Азербайджана поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения (ВИДЕО)

2017-12-24 11:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - 24 декабря день рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Журналисты Азербайджана поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения.

"Господин Президент! Мы поздравляем Вас с днем рождения. Мы гордимся тем, что являемся вашими друзьями и помощниками.

Мы желаем, чтобы благодаря Вашему тяжелому труду и решительности сегодня наш трехцветный флаг, развевающийся в Джоджуг Марджанлы, в самое короткое время развевался в Шуше, Ханкенди, Кяльбаджаре и в других наших исторических землях, которые тоскуют об этом священном флаге. Вы самый большой гарант свободы медиа в нашей стране. Желаем Вам успехов в этой славной, трудной и ответственной дороге жизни. Медиа Азрбайджана с Вами", - говорится в поздравлении.

Видеопоздравление:

