В еще одной стране исключили легализацию криптовалют

2017-12-24 11:19 | www.trend.az | 7

Официальная криптовалюта в Еврозоне исключена, а вложения в нее грозят потерями, заявил член совета директоров Бундесбанка (Центральный банк Германии) Карл Людвиг Тиле, передает РБК со ссылкой на Finanzen.net.

По словам члена совета директоров Бундесбанка, быстрый рост криптовалют таит в себе «риск быстрых потерь».

«Введение центральным банком обращения криптовалют, аналогичных существующим валютам, не стоит на повестке», — заявил Тиле.

Он также назвал технологию блокчейн «дорогой» и «непригодной для платежей». «Наша валюта, евро, в основном основана на доверии. С доверием легко играть, но его сложно выиграть», — подчеркнул Тиле.