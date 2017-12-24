Глава Молдовы поздравил Президента Азербайджана

2017-12-24 11:37 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Молдовы Игорь Додон направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. По случаю Вашего дня рождения примите самые теплые и сердечные поздравления и пожелания доброго здоровья, долголетия, новых больших успехов в реализации всех Ваших помыслов и устремлений во имя и на благо Вашей страны и народа.

Ваша плодотворная деятельность на посту главы государства и богатый политический опыт снискали Вам заслуженный авторитет не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами.

С особым чувством хочу выразить признательность за Ваш весомый вклад в углубление отношений между Азербайджаном и Молдовой и установление в настоящее время высокого уровня сотрудничества и конструктивного партнерства.

В этом контексте я придаю большое значение дальнейшему всестороннему развитию молдо-азербайджанского взаимодействия, которое в полной мере отвечает долгосрочным интересам наших стран.

Позвольте, уважаемый Ильхам Гейдарович, еще раз от всей души поздравить Вас и пожелать счастья, добра и благополучия.

Мои поздравления и наилучшие пожелания Вашим родным и близким", - говорится в поздравлении.

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