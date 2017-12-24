Футболист дважды за секунду сделал работу вратаря – ВИДЕО

2017-12-24 11:44 | www.oxu.az | 5

Защитник турецкого «Сивасспора» Зия Эрдал дважды за секунду спас свою команду от гола в матче турецкой Суперлиги с «Бешикташем».

Как передает Oxu.Az, видео было опубликовано на странице Drafts в Twitter.

Футболист остался на линии ворот во время подачи «Бешикташем» углового и подстраховал допустившего ошибку на выходе вратаря. Вначале он грудью принял мяч после удара с пяти метров, а затем в падении ногой достал мяч после добивания.

Встреча прошла в субботу, 23 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Сивасспора».

С.Б.

