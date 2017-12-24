Президенты Азербайджана и Турции продолжат встречи и контакты в 2018 году

2017-12-24 11:56 | www.apa.az | 6

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выразили уверенность в продолжении взаимных встреч и контактов в следующем году.

Как передает АПА, об этом сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

Отмечается, что Эрдоган в воскресенье позвонил Алиеву в связи с днем рождения главы республики.

«Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья во имя развития и процветания азербайджанского народа. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поздравление и оказанное внимание», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что «главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между странами и впредь будут успешно развиваться во всех сферах».

«Президент Ильхам Алиев и президент Реджеп Тайип Эрдоган с удовлетворением вспомнили многочисленные взаимные визиты и встречи, проходившие в течение года, и выразили уверенность в том, что эти контакты будут продолжаться и в следующем году», — говорится в сообщении.