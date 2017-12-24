Шавкат Мирзиеев: Все достигнутые во внутренней и внешней политике Азербайджана успехи связаны с дальновидной мудрой политикой Ильхама Алиева

2017-12-24 11:54 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу. Ваше превосходительство, от имени всего узбекского народа и от себя лично искренне поздравляю Вас по случаю Вашего дня рождения, с безграничным чувством удовлетворения передаваю Вам наилучшие пожелания.

В Узбекистане с большим почтением относятся к памяти Вашего уважаемого отца – выдающегося государственного деятеля, основоположника и созидателя независимой и суверенной Азербайджанской Республики Гейдара Алиева. Вклад этого великого человека в укрепление братских связей между узбекским и азербайджанским народами всегда отмечается с чувством благодарности.

Мы по праву считаем Вас достойным продолжателем великих дел, которые были начаты Вашим отцом, опытным политическим деятелем, обладающим большим авторитетом в Вашей стране и на международной арене, самым близким другом Узбекистана.

Хочу особо подчеркнуть, что все успехи, достигнутые во внутренней и внешней политике Азербайджанской Республики, связаны с Вашим именем и Вашей дальновидной мудрой политикой, и действительно признаны в мировом масштабе.

Узбекистан и Азербайджан, издревле имеющие общие язык и религию, ценности и традиции, культуру, объединяют братские связи, основанные на принципах добрососедства, дружбы, взаимного уважения, доверия, искренности и поддержки друг друга, а также совместные усилия.

Нас радует, что в последнее время отношения между нашими государствами в практическом плане обрели новый смысл и получили дальнейшее развитие.

В частности, наши с Вами теплые встречи, неоднократно проведенные в текущем году, создали плодотворную почву для расширения узбекско-азербайджанских отношений.

Признавая существование огромных возможностей в области взаимного сотрудничества, считаем, что расширение в будущем наших связей по всем направлениям полностью соответствует интересам наших дружественных стран.

Уверен, что будущие наши встречи высокого уровня еще более интенсифицируют наши дружественные отношения, послужат открытию новых горизонтов для достижения ими высокого качества, взаимного сотрудничества.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам, членам Вашей семьи и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, больших успехов в высшей государственной деятельности, а дружественному народу Азербайджана - мира и устойчивого прогресса", - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.