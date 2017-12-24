Лукашенко пригласил Ильхама Алиева в Беларусь

2017-12-24 12:00 | www.oxu.az | 7

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Oxu.Az, в письме главы государства говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите мои сердечные поздравления по случаю дня рождения.

Масштабные достижения Азербайджана наглядно подтверждают Ваши незаурядные качества государственного лидера, дальновидного политика и истинного патриота своей страны.

Высоко ценю особое внимание, которое Вы уделяете развитию белорусско-азербайджанского сотрудничества, в том числе реализации значимых совместных проектов, что всецело отвечает интересам наших народов. В этой связи возобновляю приглашение посетить с официальным визитом Республику Беларусь.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, дальнейших неизменных успехов в ответственной деятельности. Крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам, Вашим родным и близким».

С.Б.

