Сооронбай Жээнбеков: Профессионализм Президента Ильхама Алиева будет способствовать дальнейшему процветанию Азербайджана

2017-12-24 12:03 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите мои искренние поздравления и теплые пожелания по случаю Вашего дня рождения.
Убежден, что Ваш профессионализм и богатый опыт государственной деятельности будут способствовать дальнейшему процветанию братского Азербайджана и повышению его международного авторитета.
Желаю Вам доброго здоровья, счастья и успехов на высоком государственном посту", - говорится в поздравлении.
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