Leyla Əliyeva atasını ad günü münasibəti ilə belə təbrik etdi – VİDEO

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin qızı, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva atasını ad günü münasibəti ilə təbrik edib.

Oxu.Az-ın xəbərinə görə, Leyla Əliyeva Instagram səhifəsində video paylaşaraq “Doğum gününüz mübarək, əziz Prezidentimiz!” yazıb.

Videoda İlham Əliyevin yaddaşlardan silinməyəcək sözləri öz əksini tapıb.

Paylaşım qısa zamanda minlərlə insan tərəfindən izlənilib və bəyənilib.

Doğum gününüz mübarək, əziz Prezidentimiz!