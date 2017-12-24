Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга поздравила Президента Азербайджана

2017-12-24 12:32 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
"Дорогой господин Президент. Рады передать Вам самые сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и успехов.
Пользуясь случаем, выражаем Вам глубокую признательность за активную поддержку, оказываемую Международному центру Низами Гянджеви со дня его создания. Благодаря Вашему руководству Международный центр Низами Гянджеви всего за пять лет стал одним из известных институтов в мире. Мы абсолютно уверены в том, что под Вашим руководством и при Вашей постоянной поддержке Международный центр Низами Гянджеви будет развиваться и осуществлять деятельность как источник национальной гордости Азербайджана.
Господин Президент, просим принять заверения в глубочайшем уважении и почтении. С нетерпением ждем встречи с Вами на VI Глобальном бакинском форуме", - говорится в поздравлении.
С наилучшими пожеланиями,
Вайра Вике-Фрейберга
сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви,
Президент Латвийской Республики в 1999-2007 годах
Исмаил Серагельдин
сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви,
вице-президент Всемирного банка
Члены Правления:
Тарья Халонен
Президент Финляндии в 2000-2012 годах
Эмиль Константинеску
Президент Румынии в 1996-2000 годах
Борис Тадич
Президент Сербии в 2004-2012 годах
Петр Стоянов
Президент Болгарии в 1997-2002 годах
Златко Лагумджия
Премьер-министр Боснии и Герцеговины в 2001-2002 годах
Иво Йосипович
Президент Хорватии 2010-2015 годах
Амр Муса
Генеральный секретарь Лиги арабских государств в 2001-2011 годах
Росен Плевнелиев
Президент Болгарии в 2012-2017 годах
Марианна Вардинояннис
президент организации ELPIDA, посол доброй воли ЮНЕСКО
Ноэлин Хейзер
заместитель генерального секретаря ООН в 2007-2015 годах, член Комитета высокого уровня генерального секретаря ООН по вопросам посредничества.
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