Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга поздравила Президента Азербайджана

2017-12-24 12:32 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Дорогой господин Президент. Рады передать Вам самые сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и успехов.

Пользуясь случаем, выражаем Вам глубокую признательность за активную поддержку, оказываемую Международному центру Низами Гянджеви со дня его создания. Благодаря Вашему руководству Международный центр Низами Гянджеви всего за пять лет стал одним из известных институтов в мире. Мы абсолютно уверены в том, что под Вашим руководством и при Вашей постоянной поддержке Международный центр Низами Гянджеви будет развиваться и осуществлять деятельность как источник национальной гордости Азербайджана.

Господин Президент, просим принять заверения в глубочайшем уважении и почтении. С нетерпением ждем встречи с Вами на VI Глобальном бакинском форуме", - говорится в поздравлении.

С наилучшими пожеланиями,

Вайра Вике-Фрейберга

сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви,

Президент Латвийской Республики в 1999-2007 годах

Исмаил Серагельдин

сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви,

вице-президент Всемирного банка

Члены Правления:

Тарья Халонен

Президент Финляндии в 2000-2012 годах

Эмиль Константинеску

Президент Румынии в 1996-2000 годах

Борис Тадич

Президент Сербии в 2004-2012 годах

Петр Стоянов

Президент Болгарии в 1997-2002 годах

Златко Лагумджия

Премьер-министр Боснии и Герцеговины в 2001-2002 годах

Иво Йосипович

Президент Хорватии 2010-2015 годах

Амр Муса

Генеральный секретарь Лиги арабских государств в 2001-2011 годах

Росен Плевнелиев

Президент Болгарии в 2012-2017 годах

Марианна Вардинояннис

президент организации ELPIDA, посол доброй воли ЮНЕСКО

Ноэлин Хейзер

заместитель генерального секретаря ООН в 2007-2015 годах, член Комитета высокого уровня генерального секретаря ООН по вопросам посредничества.

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