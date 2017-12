2017-12-24 12:54 | www.oxu.az | 7

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем рождения.

Как передает Oxu.Az, Л.Алиева опубликовала на своей странице в социальной сети «Инстаграм» видео с поздравлением.

«С Днем рождения, дорогой Президент», - написала она в комментарий к ролику.

Doğum gününüz mübarək, əziz Prezidentimiz!