Петр Порошенко: Активный межгосударственный диалог и совместные усилия будут способствовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджана

2017-12-24 13:33 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Украины Петр Порошенко направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше высокопревосходительство. Примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Высоко ценю доверие и взаимопонимание, которые сложились между нами. Уверен, что активный межгосударственный диалог и наши совместные усилия будут способствовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджанской Республики.

Твердо убежден, что азербайджано-украинские отношения стратегического партнерства, которые имеют глубокие исторические корни, и в дальнейшем будут активно развиваться как в двустороннем измерении, так и в рамках международных структур.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, жизненной энергии и новых свершений в деятельности на посту главы государства на благо дружественного азербайджанского народа", - говорится в поздравлении.

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