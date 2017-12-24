Азербайджан является символом прогресса и модернизации - экс-президент Болгарии

2017-12-24 13:45 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Сегодняшний Азербайджан является символом прогресса и модернизации, сказал экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев.

«Мы никогда не должны забывать, как все начиналось 25 лет назад: страна была разбита, загрязнена, изолирована и обанкротилась. Народ Азербайджана и его руководство пошли путем позитивных преобразований», - сказал Плевнелиев.

Азербайджан, по его словам, вносит весомый вклад в международную безопасность, способствуя укреплению этнической и религиозной толерантности и являясь символом экономического и социального развития.

Как сказал Плевнелиев, Азербайджан является активным и уважаемым членом многих международных организаций.

«Азербайджан является организатором и домом для многих мероприятий глобального масштаба, таких как Бакинский глобальный форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви, первые Европейские игры, и многих других. Азербайджан и его народ являются примером наследия Низами Гянджеви, оставившего после себя мудрость межкультурного и межрелигиозного обмена и уважения», - отметил экс-президент.

Подчеркнув уникальную толерантную атмосферу азербайджанского общества, Плевнелиев сказал, что у Азербайджана есть все основания гордиться своей сбалансированной внешней политикой, способствующей взаимопониманию и мирному сосуществованию разных наций и религий.

Плевнелиев подчеркнул, что Азербайджан является значимым сторонником культурного обмена, диалога и взаимопонимания между людьми, культурами и религиями.

«Находясь на перекрестке Востока и Запада, Азербайджан служит мостом сотрудничества и мирного сосуществования народов. Совместно с Азербайджаном мы все выступаем против сепаратизма, национализма, терроризма и религиозной нетерпимости. Сегодня азербайджанское общество служит исключительным примером толерантности, понимания, гармонии и гуманности, где ценится каждый человек независимо от его цвета кожи или религии», - сказал он.

(Автор: Гюльгиз Мурадова. Текст: Али Мустафаев)

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