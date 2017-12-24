В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

2017-12-24 14:20 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Председатель Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Сергей Лебедев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович. От имени Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств и от меня лично примите сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Обладая многолетним опытом государственного управления, Вы по праву считаетесь дальновидным политиком и мудрым руководителем.

Под Вашим руководством Азербайджанская Республика последовательно идет по пути совершенствования и модернизации всех сторон жизни общества.

С Вашим именем связаны растущий авторитет страны на международной арене и ее активная позиция относительно происходящих в мире процессов.

В странах Содружества хорошо знают и высоко ценят Вас как приверженца конструктивного и равноправного международного сотрудничества, направленного на сохранение мира и взаимопонимания.

Выражаю уверенность, что Ваши политическая воля и государственная мудрость позиции будут и далее способствовать формированию экономически сильного и развитого государства, а наши совместные усилия, нацеленные на реализацию достигнутых договоренностей в рамках Содружества Независимых Государств, приведут к еще более весомым практическим результатам во благо Азербайджана и государств-участников СНГ.

Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности», - говорится в послании.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Российской Федерации Владимир Васильев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. От имени многонационального народа Дагестана и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения.

Благодаря Вашим неустанным усилиям, заботе о национальных интересах страны и благополучии граждан Азербайджан добился значительных успехов в социально-экономическом и культурном развитии, устремлен в будущее и уверенно занимает достойное место в мировом сообществе. Мы искренне радуемся достижениям наших соседей.

В Дагестане высоко ценят Ваш большой личный вклад в укрепление дружбы между нашими народами, стремление осуществлять взаимовыгодные экономические и гуманитарные проекты, развивать партнерские отношения.

Примите пожелания успехов в Вашей многогранной деятельности, мира и процветания народу Азербайджана.

Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким», - говорится в поздравлении.

Председатель Правительства Чеченской Республики Российской Федерации Руслан Эдельгериев поздравил Президента Азербайджана с днем рождения.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Мы знаем Вас как мудрого политического деятеля и патриота своей страны, который проводит взвешенную политику, направленную на развитие и процветание азербайджанского народа. Уверен, что благодаря Вам Азербайджанская Республика и впредь будет двигаться по пути совершенствования государственных и демократических институтов, устойчивого экономического и социального развития. Не сомневаюсь, что неизменная поддержка и доверие народа, стремление сделать жизнь граждан республики благополучнее будут и далее способствовать Вашим успехам в государственной деятельности.

В этот день позвольте от всей души пожелать крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким», - говорится в поздравлении.

Председатель Народного собрания Республики Дагестан Российской Федерации Хизри Шихсаидов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович. Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Вы пользуетесь большим уважением и авторитетом в многонациональном Азербайджане и за его пределами. Ваше беззаветное служение своей Родине способствует укреплению Азербайджанской Республики, усилению ее международных позиций и улучшению благосостояния населения страны. Нынешние убедительные достижения Азербайджанской Республики демонстрируют всему миру достойное продолжение Вами мудрой и дальновидной политики выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Пользуясь возможностью позвольте еще раз выразить Вам глубокую благодарность за высокую государственную награду Азербайджанской Республики – орден «Достлуг». Расцениваю это как Ваше особое внимание к развитию дружественных связей и сотрудничеству с Российской Федерацией и Дагестаном как ее составной частью. Для нас дагестанцев представляют большую ценность добрососедские и братские отношения между нашими народами, отличительной чертой которых всегда были и остаются искренность и доверие.

Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья и благополучия, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях на Вашем ответственном государственном посту на благо Азербайджанской Республики», - говорится в поздравлении.

Губернатор Астраханской области Российской Федерации Александр Жилкин поздравил Президента Азербайджана с днем рождения.

«Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович. Примите самые искренние поздравления с днем рождения.

Этот день является прекрасной возможностью выразить свою признательность за Ваше постоянное внимание и помощь в развитии и укреплении сотрудничества между Астраханской областью и Азербайджаном в самых различных сферах деятельности.

Высоко ценю сложившееся между нами доверие и взаимопонимание. Уверен, что проводимая совместная работа по реализации социально-экономических проектов станет твердым фундаментом для долгого стратегического партнерства на благо жителей наших территорий.

Еще раз горячо поздравляю Вас с днем рождения и от всей души желаю крепкого здоровья.

Счастья, благополучия, новых успехов и удачи во всех начинаниях в деле процветания Азербайджанской Республики», - говорится в поздравлении.

Губернатор Архангельской области Российской Федерации Игорь Орлов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу. В этот знаменательный день примите сердечные поздравления с днем рождения. Желаю уверенности и мудрости в Вашем служении на благо Отечества, крепкого Вам здоровья, счастья и благополучия», - говорится в поздравлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.