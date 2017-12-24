Президент Азербайджана и его супруга приняли участие в церемонии закладки первого здания Госагентства жилищного строительства в жилом комплексе Говсаны (ФОТО) (версия 3)

2017-12-24 15:23 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В воскресенье состоялась церемония закладки фундамента первого семиэтажного здания, которое будет построено в жилом комплексе Говсан как второй проект Государственного агентства жилищного строительства (ГАЖС) при Президенте Азербайджанской Республики.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Директор Государственного агентства жилищного строительства Самир Нуриев вначале сообщил о нынешнем состоянии строительства жилого комплекса Ясамал, являющегося первым проектом Агентства. Было отмечено, что строительство жилого комплекса Ясамал, церемония закладки фундамента которого была проведена 24 декабря прошлого года с участием Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой, продолжается высокими темпами. Находящееся на различных этапах строительство каждого из 29 многоэтажных зданий жилого комплекса, способного обеспечить жильем 1843 семьи, и работы по оснащению территории соответствующей инженерно-коммуникационной системой проводятся параллельно. Строительно-монтажные работы, связанные с 12 жилыми зданиями и зданием общеобразовательной школы на 960 ученических мест, уже завершены. Летом следующего года планируется передать будущим жильцам первые квартиры в комплексе. В целом же, комплекс будет полностью сдан в 2019 году.

В строительстве Ясамальского жилого комплекса принимают участие более 20 компаний, а к общему строительному процессу привлечено около 3 тысяч работников. С целью подготовки к началу продажи льготных квартир на основании "Порядка льготного приобретения гражданами квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства при Президенте Азербайджанской Республики", открыта интернет-страница, где подробно представлена информация о Ясамальском комплексе, являющемся первым проектом агентства. На интернет-странице www.yasamal.mida.az можно получить информацию и найти ответ на возможные вопросы, связанные с комплексом. Посетители страницы смогут ознакомиться с генеральным планом, каждым зданием жилого комплекса Ясамал, площадями квартир по внутреннему и внешнему периметрам, количеством комнат, образцами интерьера. Посредством интернет-страницы также можно получить подробную информацию о проектных особенностях комплекса, условиях, созданных для удобства жильцов, транспортной инфраструктуре, строительных материалах, использованных при строительстве и ремонте. На сайте также содержится информация о лицах, пользующихся правом льготного приобретения жилья, порядке обращения данных лиц, возможных способах оплаты, банках, сотрудничающих со структурой, и пр. В системе "Льготное жилье", созданной 30 мая этого года на портале "Электронное правительство", началась регистрация обращений граждан, обладающих правом приобретения льготного жилья. Посредством данной системы подтверждено право на приобретение льготного жилья более 7500 граждан. Сегодня граждане, не теряя дополнительного времени, пользуясь электронной подписью, представляют требуемые документы через интернет. Кроме того, деятельность сотрудников Агентства организована в центрах "ASAN xidmət". В скором времени Агентство запустит очередной модуль по продажам системы "Льготное жилье", и граждане получат возможность в виртуальном порядке ознакомиться с каждым зданием жилого комплекса в целом, интерьером выставленных на продажу квартир и сделать выбор. Руководствуясь целями, намеченными "Стратегической дорожной картой относительно развития обеспечения жильем в Азербайджанской Республике по приемлемой цене", Агентство с целью сведения до минимума зависимости от государственного бюджета добилось установления плодотворного сотрудничества с частными инвестиционными компаниями.

Жилой комплекс Говсан, который будет возведен на территории Сураханского района недалеко от поселка Говсан, будет размещаться в быстро развивающейся восточной части Баку, в двух километрах от каспийского побережья, на очень удобном для проживания и отдыха пространстве. В западной части территории комплекса площадью 20 гектаров расположена широкая зона зеленых насаждений, состоящая из сосновых и оливковых деревьев. Планы по активному продолжению процесса озеленения создают основу для того, чтобы будущие жильцы жилого комплекса Говсан проживали в экологически чистой и здоровой среде. Городок будет состоять из 11 многоквартирных жилых зданий. Предусматривается, что семь из них будут семиэтажными с восемнадцатью подъездами, а четыре – десятиэтажными с одним подъездом. Планируется, что всего в этих зданиях будет 3002 квартиры, из которых 280 - однокомнатные, 1481 – двухкомнатные, 940 – трехкомнатные и 301 – четырёхкомнатные. Площадь однокомнатных квартир составит примерно 32-35 квадратных метров, двухкомнатных – 51-54 квадратных метра, трехкомнатных – 64-68 квадратных метров, а четырехкомнатных 79-86 квадратных метров. Все квартиры будут предложены гражданам полностью отремонтированными и оснащенными кухонной мебелью.

В комплексе наряду с многоквартирными зданиями будут созданы все необходимые условия для удобства людей, построены просторные дворы, детские площадки, объекты социальной инфраструктуры, проведено озеленение. На территории предусматривается сдать два детских сада на 260 мест каждый, общеобразовательную школу на 1920 ученических мест, торговый центр и больницу. Кроме того, на территории планируется создать соответствующую транспортную инфраструктуру и интегрировать ее в городскую систему общественного транспорта.

Глава государства заложил фундамент первого семиэтажного здания, которое планируется построить в жилом комплексе Говсан.

В заключение была сделана фотография на память.

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