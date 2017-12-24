"Коммунисты России" выдвинули Сурайкина кандидатом на выборы президента РФ

2017-12-24 15:58 | www.apa.az | 6

Съезд "Коммунистов России" выдвинул лидера партии Максима Сурайкина кандидатом на выборы президента РФ в 2018 году.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом было объявлено в воскресенье по итогам тайного голосования делегатов.

Сурайкин после голосования сразу же отправился в ЦИК для подачи заявления.

Свою кандидатуру для внесения в бюллетень для голосования участников съезда просил внести также бывший член партии "Коммунисты России" Виктор Перов, однако делегаты единогласно проголосовали против этого.

"Коммунистам России" как непарламентской партии нужно будет собрать не менее 100 тысяч подписей в поддержку своего кандидата.

Выборы президента пройдут 18 марта. В понедельник избирательная кампания началась официально. С этого времени политические партии могут проводить съезды, а группы избирателей - собрания для поддержки самовыдвиженца. На выдвижение у кандидатов от партий есть 25 дней, у самовыдвиженцев - 20 дней.

Пока о намерении участвовать в предвыборной гонке, помимо Сурайкина, заявили действующий президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин (от КПРФ), телеведущая Ксения Собчак, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей, председатель Партии роста Борис Титов, политолог, руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов, председатель партии "Женский диалог" Елена Семерикова, бизнесмен Сергей Полонский, певица и правозащитница Екатерина Гордон.