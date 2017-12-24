Саакашвили: Держитесь подальше от любителей порошенковского кофе

2017-12-24 15:55 | www.oxu.az | 6

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал «не реагировать на провокации» сторонников президента Украины Петра Порошенко, которые собирают людей на Крещатике в Киеве, чтобы «выпить кофе».

Как передает Oxu.Az, об этом в воскресенье, 24 декабря, он написал в Facebook.

«Я хочу попросить наших сторонников или просто раздраженных этим шагом власти граждан: ни в коем случае не реагируйте на провокацию. Власть, которая собирает в свою защиту Антимайдан, быстро и бесславно закончит. Держитесь подальше от любителей порошенковского кофе, а если все же окажетесь рядом, просто снимите их на ваш телефон и сохраните видео для следующих поколений», — отметил он в социальной сети.

Как сообщает «Страна», акция сторонников Порошенко проходит на Крещатике в воскресенье. В социальных сетях и СМИ митинг назвали «петтингом» от имени главы государства, а также «кофемайданом», как как организаторы заявляли, что приглашают людей попить кофе и поесть шоколадки «Рошен» (компания основана украинским лидером — прим. «Ленты.ру»). Так, к примеру, писал в Facebook один из устроителей мероприятия Алексей Петров.

С.Б.

