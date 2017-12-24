Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мастер-классе по йоге (ФОТО)

2017-12-24 15:58 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В Центре заботы о животных IDEA в субботу состоялся мастер-класс по йоге.

В мастер-классе приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

На мероприятии, организованном IDEA и Школой классической йоги, гости побывали на занятиях по хатха-йоге, получили много интересной информации о йоге и правильном питании, попробовали блюда вегетарианской кухни, посмотрели животных, содержащихся в центре.