Назначенные до первого июля 2017 г. пенсии будут исчисляться по новому правилу

2017-12-24 16:13 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден новый порядок исчисления трудовых пенсий, назначенных до первого июля 2017 года.

Это предусмотрено «Правилами назначения, перерасчета, перевода с одного вида на другой и выплаты трудовых пенсий согласно Закону Азербайджана “О трудовых пенсиях”», утвержденных Коллегией министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно правилам, совокупный размер базовой и страховой частей трудовой пенсии, назначенных до первого июля 2017 года, теперь без изменений считаются страховой частью трудовой пенсии.

Неиспользованный пенсионный капитал страхуемого, в том числе зафиксированный в страховой части индивидуального счета за период с первого января 2006 года по первое июля 2017 года (неучтенный при расчете страховой части трудовой пенсии), увеличивается на 80 процентов и фиксируется в страховой части персонального счета на первое июля 2017 года.

Страховая часть трудовой пенсии по старости, накопленная до даты назначения пенсии, выплачивается в полном объеме.