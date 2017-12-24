Эрдоган не исключил продолжения контактов с главой Белого Дома Дональдом Трампом

2017-12-24 16:43 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил продолжения контактов с главой Белого Дома Дональдом Трампом, сообщают в воскресенье турецкие СМИ.

"Конечно, мы можем выйти на связь с главой Белого дома по тому или иному поводу. Однако на данный момент конкретного решения по этому вопросу не принято", - сказал Эрдоган комментируя возможность новых встреч и бесед с президентом США.

Президент Турции отметил, что сторонники террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETО) пытаются максимально нажиться на Африке, активно прикрывая свои преступные намерения гуманитарной деятельностью и открытием образовательных учреждений.