Россия и Турция обсуждают эвакуацию около 500 жителей Восточной Гуты

2017-12-24 16:56 | www.apa.az | 7

Анкара и Москва ведут переговоры об эвакуации около 500 мирных жителей из пригорода Дамаска — Восточной Гуты.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"В Восточной Гуте живут около 400 тысяч мирного населения. Около 500 человек, в том числе 170 детей и женщин нуждаются в срочной помощи. Мы обсуждаем с (президентом РФ Владимиром) Путиным, как их без проблем вывезти в нашу страну и оказать медицинскую помощь", — заявил Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Он добавил, что к эвакуации предполагается привлечь турецкие Общество Красного Полумесяца и управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.