Завтра в Баку будет в основном без осадков

2017-12-24 17:01 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове местами будет туман, изморось. Днем переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер днем сменится южным. Температура воздуха ночью 5-7, днем 9-12 градусов тепла, сообщили в воскресенье в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В Нахчыванской Автономной Республике местами дожди, в горахх снег, утром и днем в основном без осадков. Местами туман, западный ветер. Температура ночью 3-8 градусов мороза, днем 9-14 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском, а также Дашкесан-Гядабейском районах ночью ожидаются осадки, снег, днем в основном без осадков. Местами туман, усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 0-5, днем 6-11 градусов тепла.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах в основном без осадков, ночью и утром местами туман, изморось, западный ветер. Температура ночью 1-6, днем 9-13 градусов тепла.