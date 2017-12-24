Президент Ильхам Алиев и его супруга ознакомились с работой, проделанной в «Баку Белый город» (ФОТО) (версия 3)

2017-12-24 17:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в воскресенье приняли участие в открытии улицы Хагани Рустамова в "Баку Белый город", расположенных на этой улице круга и пешеходного перехода с четырьмя выходами, презентации нового сквера, кварталов, строительство и благоустройство которых завершилось.

С благословения великого лидера Гейдара Алиева "Черный город" столицы постепенно уступает место величественному "Баку Белый город". Благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева этот совершенный проект претворяется в жизнь, привлекает внимание масштабами и качеством. В "Баку Белый город" проделаны крупномасштабные строительно-монтажные работы, благоустройство, завершилась очистка участков, загрязненных нефтяными отходами.

Реализация проекта, включающего различные архитектурные стили, экологические аспекты и предполагающего органичное соединение "Баку Белый город" с другими частями столицы, доверена исключительным профессионалам. Здесь создается совершенная инфраструктура. При прокладке новых дорог, тротуаров особое внимание уделяется их максимальному соответствию самым современным стандартам, удобству, безопасности жителей. Согласно поручениям главы государства, во время строительства "Баку Белый город" и создания здесь инфраструктуры проводится комплексная работа, учитываются все требования и перспективное развитие. Наряду с местными компаниями к данному проекту привлечены также всемирно известные экономические структуры. "Баку Белый город" является проектом, признанным не только в нашей республике, но и на международном уровне. За минувший период этот проект был удостоен ряда высоких международных наград. В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева решение экологических проблем в "Баку Белый город" является одним из важнейших приоритетов. В настоящее время "Баку Белый город" напоминает гигантскую строительную площадку. Особое внимание здесь уделяется также творческому сочетанию традиций национальной архитектуры с международной практикой.

Председатель Правления Государственного агентства "Азербайджанские автомобильные дороги" Салех Мамедов и исполнительный директор проекта "Баку Белый город" Руслан Садыхов проинформировали главу государства о проделанной на территории работе.

Завершилась реконструкция 6-полосной улицы Хагани Рустамова протяженностью 1050 и шириной 45 метров, соединяющей два основных проспекта Баку – проспекты Бабека и Нобеля и улицу Центрального бульвара, и продолжающейся до бульвара "Белый город". На этой улице предусмотрены также специальные места для паркинга автомобилей. На пересечении улиц Хагани Рустамова и Сулеймана Везирова построен новый круг диаметром 66 метров. Он создан в особом и оригинальном дизайне. Здесь проведено озеленение, прилегающая территория украшена декоративными камнями.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту, символизирующую открытие улицы Хагани Рустамова, расположенных на этой улице круга и пешеходного перехода с четырьмя выходами.

Затем была сделана фотография на память.

Завершилось также строительство пешеходного перехода протяженностью 220 метров на пересечении улиц Хагани Рустамова и Сулеймана Везирова, здесь установлены 8 эскалаторов, система освещения и камеры наблюдения. В пешеходном переходе, оформленном в современном дизайне, для удобства граждан отмечены направления движения, стены украшены витринами, отражающими перспективные изображения "Баку белый город".

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева также ознакомились в "Баку Белый город" с расположенным на пересечении улиц Центральный бульвар и Сулеймана Везирова новым парком, созданным в Западном квартале Бабека, где завершились строительные работы и благоустройство.

В соответствии с ландшафтным дизайном, специально разработанным для парка площадью 6800 квадратных метров, посажены различные деревья, создана детская игровая площадка. Здесь установлена композиция "Каспийское море" китайского скульптора Лю Янга, которая была представлена в рамках организованного Фондом Гейдара Алиева в сентябре 2017 года второго Международного симпозиума скульпторов "Песня камня". В парке имеются общественный wi-fi, киоск с телефоном. Здесь установлены информационное табло, рассказывающее об истории "Черного города", часы в современном стиле. На бронзовом памятном медальоне на поверхности земли отражена информация о квартале Бабека. Мозаичное панно на фасаде жилого здания по соседству с парком отражает своеобразный архитектурный стиль этого квартала.

Затем Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева совершили автобусную прогулку для ознакомления с кварталами на территории "Баку Белый город", где завершились строительство и благоустройство.

Глава государства был проинформирован о Парижских домах в Западном квартале Бабека, проделанной в квартале работе по благоустройству и озеленению, инфраструктурно-коммуникационных работах. Здесь созданы все условия для удобства и содержательного отдыха жильцов. В кварталах имеются игровые площадки для детей, зоны зеленых насаждений, наземные и подземные автостоянки. Подходы к зданиям покрыты специальными настилочными материалами, на стенах зданий имеются щиты, отражающие названия жилых комплексов, территория вокруг озеленена. Круглосуточно в центре внимания находится безопасность кварталов. Линии бесперебойного обеспечения электроэнергией, воды, газа, канализации, интернет и IPTV проложены соответствующими структурами на основании генерального плана "Баку Белый город" и с высоким качеством. В рамках строительства и реконструкции также завершились ремонт и асфальтирование на улицах Сулеймана Везирова, Центрального бульвара и Первой улице фонтанов, а также 7 малых пересекающихся улицах. На улицах общей протяженностью 3,5 километра сооружены стоки для дождевых вод, установлены осветительные опоры, дорожные знаки, скамейки, контейнеры для отходов и посажено более 2000 деревьев. Старые деревья, оказавшиеся на территории строительства, перенесены в новые места. Названия улиц, наряду с вывешенными на зданиях щитами, продублированы каменными знаками на тротуарах, установлены дорожные указатели с ориентирующей информацией. В соответствии с принципами градостроительства впервые построены возвышенные переходы, указывающие на преимущество пешеходов, установлены подъемные рампы, а также предусмотрены специальные места паркинга для автомобилей.

Завершились строительные работы и на Первой улице фонтанов. Подошли к концу фасадные работы в первом здании, построенном в современном стиле на Площади фонтанов. В отличие от домов в парижском квартале, расположенные здесь жилые здания построены в современном архитектурном стиле, что обеспечит разнообразие архитектурных стилей в "Баку Белый город". На пересечении улиц Центрального бульвара и Фонтанов создан парк, установлены уличные часы. Имеющиеся здесь скульптуры и вековые декоративные оливковые деревья придают красоту этой улице. Улица Фонтанов длиной 1 километр и шириной 32 метра протянется от центра Белого города до проспекта Нобеля, а оттуда – до Прибрежного квартала.

Во время автобусной прогулки Президенту Ильхаму Алиеву и его супруге Мехрибан Алиевой также была предоставлена дополнительная информация о кварталах, сданных жителям в 2016 году.

Затем Президент Ильхам Алиев был проинформирован о работе, выполненной в 2017 году и намеченной на 2018 год в рамках проекта "Баку Белый город". Было отмечено, что на основании распоряжений Президента соответствующие структуры продолжат осуществление инфраструктурных и дорожных работ. Предусмотрены завершение строительства улицы Центрального бульвара до проспекта Нобеля, реконструкция улицы Сулеймана Везирова до проспекта Бабека, строительство дорог шириной 37 метров от проспекта Бабека до центра "Баку Белый город" и подземных коммуникаций.

Продолжаются строительные работы в комплексе парка Площади фонтанов, подземного перехода и общественного паркинга, фундамент которого был заложен в прошлом году. В парке, окруженном семиэтажными жилыми зданиями современного стиля, спроектированы фонтаны, состоящие из 3 групп, специальная детская площадка, ландшафт со специальным дизайном и автостоянка на 760 мест. Сдача парка Площади фонтанов, территория которого превышает 1 гектар, запланирована на следующий год. В комплексе Knightsbridge (Найтсбридж), расположенном недалеко от одного из старейших парков города - парка Низами, спроектированы жилые здания, бизнес-центр и школа. В настоящее время в комплексе продолжаются строительные работы, здесь уже завершается строительство первого здания. Оригинальный архитектурный стиль здания и ландшафтный дизайн придают проспекту Нобеля особую красоту.

Глава государства также был проинформирован о проектах школ, которые планируется построить здесь и в других кварталах, и отведенных для них территориях. Проекты зданий в оригинальном архитектурном стиле, которые будут построены вдоль проспекта Нобеля и составят деловой квартал, разработаны всемирно известным архитектурным бюро UN Studio. Выходы метро в направлении площади Времени, которая будет находиться в центре зданий, комплекса Knightsbridge и парка Низами обеспечат транспортное сообщение данного центра с другими районами города. Построенные здесь выходы метро одновременно обеспечат пешеходный переход, соединяющий северную и южные части проспекта Нобеля. А красивый пешеходный мост, который будет возведен над проспектом, соединит север и юг "Баку Белый город" и станет новым символом проспекта. Мост протяженностью 237 метров протянется до торгового центра, который будет размещаться в Прибрежном квартале на юге, до проспекта Бабека через Площадь фонтанов на севере. Так, пешеходы смогут воспользоваться пешеходной прогулочной аллеей протяженностью 2 километра от расположенного на севере проспекта Бабека до бульвара "Баку Белый город" по мосту через Центральный парковый район и Площадь фонтанов. Зона прогулок и озеленения шириной до 20 метров до проспекта Нобеля также будет иметь важное значение и обеспечит удобство пешеходов. Интеграция "Баку Белый город" в дорожно-транспортную сеть столицы, его сочетание с жилыми массивами, расположенными на западе проектной территории, и дорожной сетью, а также продолжение соответствующих дорог в восточном направлении и создание связующего проспекта шириной 65 метров, соединяющего проспекты Нобеля, Бабека и Гейдара Алиева, которые считаются основными транспортными артериями города Баку, а в дальнейшем - новую Бульварную дорогу, обеспечат устойчивое развитие данных территорий.

Ознакомившись с работой, проделанной в "Баку Белый город" за минувший период, и мерами, принятие которых намечено на предстоящие годы, Президент Ильхам Алиев дал поручения и рекомендации.

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