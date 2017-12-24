Азербайджанская молодежь на мировом уровне заявила о себе во всех сферах - депутат

2017-12-24 17:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская молодежь во всех сферах заявила о себе на мировом уровне и проявляет боевой дух в трудных моментах, сказал Trend председатель парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта Фуад Мурадов.

По словам Мурадова, за то время, что страной руководит Президент Ильхам Алиев, в Азербайджане не было ни одной сферы, где не осуществлялись бы серьезные реформы и не наблюдалось бы развитие.

«Каждый это видит как в экономической, социальной, культурной, спортивной сферах, так и во внешней политике”, - сказал депутат, подчеркнув, что с этим согласны не только внутри страны, но и за ее пределами.

В то же время Мурадов подчеркнул, что лишь некоторые силы, которые не хотят независимости, развития Азербайджана, открыто или тайно ведут против нас хитрую политику: «Эти силы хорошо понимают, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан достигнет еще больших успехов, поэтому они с ревностью смотрят на развитие нашей страны. Однако эти силы должны знать, что азербайджанский народ всегда рядом с Президентом Ильхамом Алиевым и никакая сила не может победить волю народа», - сказал Мурадов.

Говоря о молодежной политике депутат отметил, что как и во всех других сферах, именно благодаря личному вниманию главы государства в сфере молодежной политики реализуются важные работы.