Власти Китая заблокировали свыше 13 тысяч интернет-сайтов

2017-12-24 17:51 | www.apa.az | 5

За минувшие три года в Китае заблокированы свыше 13 тыс. сайтов.

Как передает АПА, об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщило государственное информагентство Синьхуа

Свои действия власти КНР объясняют необходимостью борьбы с распространением насилия и порнографии. По официальным данным, администраторы интернет-страниц размещали на них контент в нарушение действующего законодательства. Кроме того, аннулированы аккаунты почти десяти млн пользователей - по большей части в соцсетях.

Как утверждает Синьхуа, свыше 90 процентов респондентов одобряют действия правительства по контролю над интернетом.