Лейла Алиева на мастер-классе по йоге – ФОТО

2017-12-24 17:50 | www.oxu.az | 6

В Центре заботы о животных IDEA в субботу состоялся мастер-класс по йоге.

Как передает Oxu.Az, в мастер-классе приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

На мероприятии, организованном IDEA и Школой классической йоги, гости побывали на занятиях по хатха-йоге, получили много интересной информации о йоге и правильном питании, попробовали блюда вегетарианской кухни, посмотрели животных, содержащихся в центре.

Урок и беседу провел обладатель международного диплома по йоге Эльчин Гулиев, удостоенный звания йога Широмани. Он занимается йогой с 2002 года. В 2009 году прошел обучение в Центре йога Шивананда в Польше.

С.Б.

