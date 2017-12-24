В Баку будет ветрено

2017-12-24 18:22 | www.apa.az | 7

В Баку и на Абшеронском полуострове 25 декабря ожидается переменная облачность, в основном без осадков, местами туман, морось. Умеренный северо-западный ветер сменится южным. Температура воздуха на ночью составит 5-7, днем — 9-12 градусов тепла.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в районах Азербайджана ожидаются дожди, в горах выпадет снег, днем преимущественно без осадков.

Местами возможен туман. Западный ветер продолжит усиливаться. Температура воздуха ночью составит от нуля до пяти градусов тепла, днем — 6-11 градусов, в горах ночью от пяти градусов мороза до нуля, днем — 6-13 градусов тепла.