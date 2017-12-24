Владельцы iPhone X столкнулись с новой проблемой

2017-12-24 18:56 | www.oxu.az | 7

Пользователи iPhone X заявили о невозможности одобрить семейные покупки с помощью Face ID.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Ars Technica.

Отмечается, что на старых iPhone со сканером отпечатков пальцев можно одобрить покупку, сделанную, к примеру, ребенком на другом устройстве, с помощью Touch ID. В свою очередь, на iPhone X со сканером лица такой возможности нет, и пользователям необходимо вводить свой пароль от Apple ID.

По предположению Ars Technica, причины такого ограничения кроются в том, что близкие члены семьи смогут легко обойти систему сканирования лиц.

Так, в ноябре сообщалось, что 10-летний ребенок смог разблокировать iPhone X матери с помощью Face ID, хотя изначально система не была настроена на распознавание его лица. Apple пока не прокомментировала ситуацию.

На презентации iPhone X с Face ID в корпорации заявили, что система — наиболее защищенная из всех существующих. Так, в Apple утверждают, что вероятность случайно обойти защиту составляет один к миллиону, тогда как вероятность взломать Touch ID — один к 50 тысячам.

С.Б.

