В Нигерии машина из свадебного кортежа попала в ДТП, погибли 11 человек

2017-12-24 19:00 | www.trend.az | 8

Автомобиль, перевозивший подружек невесты и девушку, вышедшую замуж, попал в аварию в нигерийском городе Кано на северо-западе страны, 11 человек погибли, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Авария произошла в субботу вечером. Водитель, управлявший автомобилем, потерял контроль на транспортным средством и врезался в шлагбаум. Как сообщил представитель полиции Кабир Ибрахим Даура, восемь девушек погибли на месте, три скончались в больнице. Еще три женщины и водитель ранены.