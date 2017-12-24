Гражданская гвардия Испании изъяла почти четыре тонны гашиша

2017-12-24 19:01 | www.apa.az | 7

Гражданская гвардия Испании провела операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в воскресенье в правоохранительных органах королевства.

По их информации, стражи порядка задержали 15 человека и изъяли около четырех тонн гашиша. Преступная группировка базировалась в испанской провинции Малага и занималась распространением наркотиков в странах Европы.

Расследование началось в марте текущего года. Гашиш поставлялся в Испанию из Марокко.